هل يؤثر فيروس كورونا الجديد على الأسواق المالية العالمية؟

Advertisements

ذكرت وكالة “رويترز”، أن فيروس كورنا الجديد المنتشر في الصين، ربما يهدد الأسواق المالية العالمية، مع تخوفات تحوله لوباء قاتل، ووفقا للتقارير والإحصاءات، فإن الخسائر الوبائية السنوية المتوقعة تصل لـ500 مليار دولار، أو ما يمثل ما يقرب من 0.6% من الدخل العالمي سنويا.

وفي دراسة أجريت عام 2016، أوضحت ان الأمراض الوبائية ستكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 6 ترليون دولار في القرن الواحد والعشرون، أي ما يعادل 60 مليار دولار سنويا، كما أوضجت الخسائر عن فيروس السارس الماضي بلغت 4 مليار دولار في عام 2003.

Advertisements

على الجانب الآخر، تفشي الفيروسات يساعد أحيانا في تحقيق فائدة للمخزونات الدوائية، ولكنه يؤثر تاثير سلبيا على السياحة، وذكرت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” اﻷمريكية أن تفشي مرض قاتل في الصين يثير تخوفات حول أكبر اقتصاد في العالم، فتراجعت الأسواق المالية في قارة آسيا الخميس، مع الإعلان عن حالات وفاة جديدة للفيروس.

كما تسبب فرض الصين قيود على مدينة ووهان في إعاقة الحياة قبل إجازة رأس السنة في الصين، والتي تعد فترة مناسبة للسفر والتسوق، مع تخوفات من تأثر الاقتصاد الصيني مثلما حدث عام 2003 مع مرض السارس، ولكنه في ذلك التوقيت تمكنت الشركات العالمية من بناء المصانع وتصدير السلع للخارج، ولكن حاليا الاقتصاد الصيني يعاني من تأثيرات خارجية آخرى، ومنها أزمته مع الولايات المتحدة، وفقا لآراء المحللين.