ارتفاع في أسعار الذهب العالمية بسبب فيروس كورونا

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ارتفعت أسعار الذهب لتصل لذروتها منذ أكثر من أسبوعين، ويبدو أن فيروس كورونا الجديد المنتشر في الصين، دفع الكثير للإقبال على الاستثمار في المعدن الأصفر، ووفقا لوكالة “رويترز”، ارتفع السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1573.73 دولار للأونصة بحلول الساعة 1841 بتوقيت جرينتش بتعاملات أمس الجمعة.

وكان الذهب قد وصل للذروة في 8 يناير الماضي، وسجل 1575.03 دولار في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة 1% منذ بداية تعاملات الأسبوع، كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% لتصل لـ 1571.90 دولار للأونصة.

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وانخفض البلاديوم بنسبة 1.8% في المعاملات الفورية ليصل لـ 2417.10 دولار للأونصة، بعد أن فقد أكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة، وبذلك يكون مسجلا لأول تراجع أسبوعي له في خمسة أسابيع بقيمة 2.6%، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.4% مسجلا 1005.95 دولار للأونصة، ليظل منخفضا 1.3% خلال تعاملات الأسبوع، وارتفعت الفضة أيضا 1.8% إلى 18.11 دولار للأونصة.