الجنيه يواصل ارتفاعه أمام الدولار ويسترد 12% من قيمته

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ارتفع الجنية المصري، واسترد ما يقرب من 12% من قيمته أمام الدولار الأمريكي في خلال 13 شهرا، ليهبط الدولار ويسجل 17.86 جنيهًا للشراء و17.96 جنيهًا للبيع في بداية التعاملات المالية لعام 2019، حتى وصل لـ15.74 جنيهًا للشراء و15.84 جنيهًا للبيع في الوقت الحالي.

وانخفض سعر الدولار خلال تعاملات أمس الأول الخميس بقيمة 24 قرشا، وسجل الانخفاض منذ بداية العام الجاري 212 قرشا، فيما يتوقع خبراء قطاع البحوث في بنك “سوسيتيه جنرال” أن يواصل الجنيه ارتفاعه بنسبة 3.7% ليصل لـ 15.35 جنيه مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2020 الجاري.

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من جانبه قال محمد أبو باشا، المحلل الاقتصادي بالمجموعة المالية هيرميس، إن كافة المؤشرات تتجه نحو ارتفاع الجنيه المصري، مضيقا في مذكرة بحثية له، أن ارتفاع الجنيه يعود لارتفاع إيرادات السياحة، وتقليص عجز الحساب الجاري.