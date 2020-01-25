4 أسباب وراء تراجع الدولار أمام الجنيه المصري

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نشر الكاتب الصحفي أحمد زغلول، والمتخصص في الشأن الاقتصادي، مقالا حول أربعة أسباب دفعت الدولار للتراجع أمام الجنيه المصري، والتي نستعرضها لكم في السطور التالية.

أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه المصري

يأتي السبب الأول في استمرار التحسن في تدفقات النقد الأجنبي، وارتفاع إيرادات السياحة، والتي من المتوقع أن تصل بحلول عام 2020 لإيرادات بقيمة 16 مليار دولا، مع توقعات بزيادة مستمرة في الأيام المقبلة، وزيادة تحويلات المصريين في الخارج، والتي تتجه نحو تسجيل 27 مليار دولار بنهاية العام.

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ويأتي السبب الثاني وهو انكماش المدفوعات بالنقد الأجنبي، نتيجة انخفاض واردات المواد البترولية ومواد البناء، وقال الكاتب إن السبب الثالث يعود لنظام سعر الصرف المرن، والذي يطبق في الوقت الحالي، ويرتبط بالعرض والطلب، ويسمح بحركة العملة في الصعود والهبوط.

أما السبب الرابع والأخير، فيعود لزيادة الثقة في المؤسسات الدولية، وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، بسبب استقرار الحالة الأمنية، وتنفيذ برنامج اقتصادي قوي.