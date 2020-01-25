يبدأ الحجز في 3 فبراير.. “الإسكان” تطرح أراضي في 9 محافظات

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قالت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه من المقرر طرح أراضي في 9 محافظات وهم السادات، وبدر، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، 15 مايو، برج العرب الجديدة، بني سويف الجديدة، وأسوان الجديدة.

جاء ذلك في إطار دعم منظومة الإسكان التعاوني وتنفيذ مشروعات سكنية مختلفة في جميع المحافظات، على أن تطرح كراسة الشروط والمقرارات في المقر الرئيسي للهيئة في امتداد شارع مكرم عبيد بمدينة نصر، مع بداية من 3 فبراير وحتى يوم 20 فبراير المقبل، على أن يتم تسليم الكراسات بعد استيفاءها يوم 19 مارس المقبل.

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ووافقت الهيئة، على التقديم بأكثر من طلب للحصول على أراضي في أكثر من مدينة، لكن في النهاية سيحدد قطعة أرض في مدينة واحدة فقط، ومن المقرر الإعلان عن موعد إجراء قرعة الحجز العلنية للمنطبق عليهم شروط الحصول على الأراضي في الجرائد الرسمية في وقت لاحق.

كما أن الهيئة أعلن أرقام ( 22724897 – 22724898) للرد على الاستفسارات وطلبات الحاحزين.