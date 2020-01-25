رغم استقرار أسعار الفائدة.. تعرف على 6 شهادات “الأعلى عائدا”

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في ظل استمرار البنك المركزي في تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسات النقدية، فضلت عدد من البنوك تخفيض الفائدة على الشهادات البنكية والأوعية الإدخارية، والتي تقدم عدد من المميزات بينها إمكانية فتح حساب جاري بدون حد أدنى ويستطيع الولي الشرعي استصدارها باسم القصر كما يجوز استرداد الشهادة كليا أو جزئيا بعد مرور 6 أشهر.

حيث أعلن بنك ناصر عن استمراره تقديم شهادة رد الجميل لأصحاب المعاشات، والتي تقدم عائدا شهريا يصل إلى 14.5% وهو الفائدة الأعلى لكنها توفر لكبار السن فقط بداية من سن 65 عاما، على أن تكون مدة الوديعة لا تقل عن عاما فأكثر، وتبدأ من مضاعفات الألف إلى مليون جنيه، وتقدم عائد سنوي 14.5%، ونصف سنوى 14%، وربع سنوى 13.75%، وعائد شهرى 13.5%.

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كما يقدم بنك الاستثمار القومي، شهادة استثمار (ب) السنوية، بعائد ثابت قدره 13%، وتتاح في جميع فروع البنك الأهلي المصري، ولا تزال تلك الشهادة ثاني أعلى عائد ثابت في البنوك.

ويعرض البنك الأهلي المصري، الشهادة البلاتينية بعائد سنوي بقيمة 12.25% لأجل 3 سنوات ويصرف بشكل ربع سنوي.

ويقدم بنك مصر شهادة القمة، التي تتوفر لأجل 3 سنوات وتقدم بنسبة 12% يصرف بشكل ثابت شهريا.

ويطرح بنك عودة شهادة أهالينا الثلاثية لأصحاب المعاشات وأسر الشهداء بعائد ثابت إلى 13% سنويا، كما أن الحد الأدنى هو 5000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه علما بأن الحد الأقصى للشراء للعميل الواحد هو مليون جنيه، ويصرف بشل شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي حسب اختيار العميل.