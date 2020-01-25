تعرف على أفضل الشهادات الادخارية ذات الفوائد العالية في 12 بنكاً

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شهدت الأيام الماضية اتخاذ عدة بنوك في مصر قراراً يُفيد بتخفيض قيمة الفائدة على الشهادات الادخارية ذات الفوائد العالية، مما جعل العملاء في مختلف البنوك يبدأون في عملية البحث عن الشهادات الأفضل ذات الفائدة الأعلى.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أنواع أفضل الشهادات الادخارية ذات الفوائد العالية في 12 بنكاً، علماً بأن هذه الشهادات بات لها أهمية كبرى بالنسبة إلى العملاء من أجل ادخار أموالهم في البنوك والحصول على عائد كبير من وراء ذلك الادخار.

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وإليكم الآن أفضل الشهادات الادخارية ذات الفوائد العالية في 12 بنكاً:

بنك الاستثمار القومي، يُتيح ذلك البنك لعملائه شهادات ادخار بعائد ثابت يتم بيعها في فروع البنك الأهلي المصري، وهي شهادة استثمار ب ذات آجال عام واحد بفائدة شهرية نسبتها 13% لمدة عام واحد، إضافة إلى شهادة استثمار ب ذات آجال 3 سنوات بفائدة كل 3 شهور نسبتها 12%، علماً بأن الحد الأدنى لشراء هذه الشهادات هو 1000 ألف جنيه.

البنك الأهلي المصري، يوفر البنك الشهادة البلاتينية بفائدة شهرية نسبتها 12% لمدة 3 سنوات، إضافة إلى الشهادة البلاتينية بفائدة ربع سنوية تصل نسبتها إلى 12.25% لمدة 3 سنوات.

بنك مصر، يوفر شهادة القمة بفائدة شهرية نسبتها 12%.

بنك كريدي أجريكول، يوفر شهادة لمدة 3 سنوات، على أن تتراوح الفائدة ما بين عائد شهري تصل نسبته إلى 11.5%، وما بين عائد ربع سنوي تصل نسبته إلى 12%، وأيضاً عائد نصف سنوي تصل نسبته إلى 12.25%.

بنك التعمير والإسكان، يوفر شهادة التعمير بفائدة شهرية نسبتها 12% لمدة 3 سنوات.

البنك المصري الخليجي، يوفر شهادة ادخار لمدة 3 سنوات، على أن تتراوح الفائدة ما بين عائد شهري نسبته 11%، وما بين عائد ربع سنوي تصل نسبته إلى 11.25%، وأيضاً عائد نصف سنوي نسبته 11.5%، وأخيراً عائد سنوي تصل نسبته إلى 12%.

البنك الزراعي المصري، يوفر شهادة الحصاد بفائدة شهرية نسبتها 12% لمدة 3 سنوات.

بنك الشركة المصرفية، يوفر شهادة لمدة 3 سنوات، على أن تتراوح الفائدة ما بين عائد شهري نسبته 11%، وما بين عائد ربع سنوي نسبته 11.25%.

البنك العربي الأفريقي الدولي، يوفر شهادة لمدة 3 سنوات، على أن تتراوح الفائدة ما بين عائد شهري نسبته 10.75%، وما بين عائد ربع سنوي نسبته 10.87%، وأيضاً عائد نصف سنوي نسبته 10.12%، وأخيراً عائد سنوي نسبته 11.5%.

بنك الكويت الوطني، يوفر شهادة ادخار لمدة 3 سنوات، على أن تتراوح الفائدة ما بين عائد شهري نسبته 10.5%، وما بين عائد ربع سنوي نسبته 10.75%.

بنك أبوظبي الإسلامي، يوفر شهادة ادخار لمدة 3 سنوات، على أن تتراوح الفائدة ما بين عائد شهري نسبته 10%، وما بين عائد ربع سنوي نسبته 10.25%.

بنك القاهرة، يوفر شهادة ادخار لمدة 3 سنوات، على أن تتراوح الفائدة ما بين عائد ربع سنوي نسبته 10.5%، وما بين عائد نصف سنوي نسبته 10.6%، وأيضاً عائد سنوي نسبته 10.75%.

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