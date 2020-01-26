أسعار الدولار اليوم الأحد 26/1/2020 في البنوك المصرية

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انخفض سعر الدولار في تعاملات اليوم الأحد، الموافق 26 يناير 2020، في بنكين، وظل سعره ثابتا في 9 بنوك آخرى، فانخفض سعر الدولار في بنك قناة السويس 3 قروش وسجل 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وانخفض الشعر قرشا وحدا في بنك كريدي أجريكول ، وسجل 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري، ومصر والبركة، استقر سعر الدولار، وسجل 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع، والتي تعتبر نفس الأسعار لتعاملات يوم الخميس الماضي، وسجل سعر الدولار في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتعمير والإسكان 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

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وفي بنكي التجاري الدولي، والعربي الأفريقي سجل سعر الدولار 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، ليظل ثابتا، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل 15.77 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، ليظل ثابتا أيضا.