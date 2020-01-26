“زيادة في سعر البيض وتراجع في الطيور”.. “الدواجن” تعلن أسعار تعاملات اليوم

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أعلن عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الدواجن نحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وأضاف السيد، في تصريحات صحفية، أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة انخفض إلى 24 جنيها مقابل 26 جنيها الأسبوع الماضي، موضحا أن الكيلو يباع في الأسواق اليوم بحوالي 29 جنيها، فيما زاد سعر كرتونة البيض نحو جنيه لتباع في المزرعة بحوالي 36 جنيها مقابل 35 جنيها الأسبوع الماضي، لتسجل 42 جنيها في الأسواق.

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وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بين 27 و28 جنيها بالمزرعة، و33 جنيها بالأسواق، بينما بلغ سعر الكتكوت ما بين 6 و7 جنيهات.