مواصفات وموعد تسليم “شقق الموظفين” في العاصمة الإدارية الجديدة

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أعلن المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أنه من المقرر البدء في تخصيص شقق للعاملين بالوزارات المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، مارس المقبل، موضحًا أن الوحدات تقع في مدينة بدر ووصلت نسبة التنفيذ لـ62%.

وأضاف عمارة، في تصريحات صحفية، اليوم، أن عدد شقق الموظفين في المرحلة الأولى مقامة في حي الوزارات في العاصمة الإدارية، تصل لـ9024 شقة بمساحات تتراوح بين 115 إلى 118 متر، مشيرًا إلى أن الشقق سيتم تسليمها للحاجزين كاملة التشطيبات، وبجودة عالية، حيث تتكون كل شقة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام، كما يوجد “أسانسير” في كل عمارة.

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وقال أن طرح الشقق سوف يكون بشروط ومدد سداد ميسرة تصل إلى 15 عامًا، وفوائد بنكية، مؤكدًا أن الشقة من المقرر أن يصل سعرها إلى 448 ألف جنيه، موضحا أن شقق موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية تقع في مدينة بدر وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، وتعتبر أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، كما أنها تقع أيضًا أمام طريق “الروبيكي” الجديد، وهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتبعد عن العاصمة الإدارية 10 دقائق فقط.

وأضاف أنه من المقرر البدء في المرحلة الجديدة لصغار الموظفين، على أن يتم نقلهم للعمل في الحي الحكومي في العاصمة الإدارية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والمقرر تنفيذه على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحى مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، إضافة إلى المرحلة الأولى من المبانى الوزارية بإجمالى 36 مبنى يسع 29 وزارة، وتتولى وزارة التخطيط عملية تنظيم نقل الوزارات والهيئات للعاصمة الإدارية.

وكان العميد خالد الحسيني المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة، قال إنه من المقرر البدء في نقل الوزارات إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من يونيو 2020.