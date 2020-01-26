البنك المركزي يؤكد إرتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر مع نهاية سبتمبر الماضي

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كشف البنك المركزي المصري بشكل رسمي اليوم الأحد عن ارتفاع قيمة الدين الخارجي لمصر مع نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك تحديداً مع نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي 2019.

وأكد البنك المركزي في بيان رسمي اليوم أن قيمة الدين الخارجي لمصر قد وصل مقدارها إلى 109.4 مليار دولار أمريكي مع نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، مما يعني بالتالي أن الدين الخارجي قد ارتفع عما كان عليه الحال في العام المالي الماضي.

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وأشار أيضاً إلى أن الدين الخارجي لمصر في العام المالي الماضي قد وصل مقداره إلى 93.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد على أن الزيادة قد وصل مقدارها إلى 16.2 مليار دولار أي بنسبة 17.4%.

وأضاف أن الدين الخارجي لمصر مع نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري ينقسم إلى طويل الأجل وقصير الأجل، حيث تصل قيمة الدين طويل الأجل إلى 98.329 مليار دولار، فيما تصل قيمة الدين قصير الأجل إلى 11.033 مليار دولار.

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