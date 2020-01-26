مع نهاية تعاملات اليوم الأحد .. أسعار الدولار تتراجع في 7 بنوك

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شهدت نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 مواصلة انخفاض أسعار الدولار في معظم البنوك في مصر، وهي نفس الوضعية التي مرت بها عملة الدولار الأمريكي منذ مطلع العام الحالي مقارنة بما أصبح عليه حال عملة الجنيه المصري.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أسعار الدولار في معظم البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، علماً بأن سعر صرف الدولار قد تراجع في 7 بنوك مختلفة.

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وإليكم الآن أسعار الدولار في معظم البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد 26/1/2020:

البنك الأهلي المصري، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.75 جنيه.

بنك مصر، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.75 جنيه.

بنك البركة، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.75 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر بيع الدولار 15.83 جنيه / سعر شراء الدولار 15.73 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

بنك القاهرة، سعر بيع الدولار 15.83 جنيه / سعر شراء الدولار، 15.73 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر بيع الدولار 15.83 جنيه / سعر شراء الدولار، 15.73 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر بيع الدولار 15.83 جنيه / سعر شراء الدولار 15.73 جنيه.

البنك العربي الأفريقي، سعر بيع الدولار 15.83 جنيه / سعر شراء الدولار 15.73 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.77 جنيه.

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