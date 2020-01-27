الذهب العالمي يرتفع لأعلى مستوياته في يناير بسبب “كورونا”

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شهدت أسعار الذهب ارتفاعا لأعلى مستوياتها خلال الأسبوعين الماضيين وسط تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني، وهو ما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1579.42 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش، بينما سجل سعر الذهب أعلى مستوى له منذ 8 يناير مسجلا 1586.42 دولار، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1579.50 دولار.

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جاء ذلك في ظل تراجع الأسهم الآسيوية عقب ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 81 بينما فاق عدد حالات الإصابة بالعدوى 2700 في الصين كما تم منع سكان إقليم هوبي، حيث ظهر المرض للمرة الأولى، من دخول هونج كونج في إطار جهود عالمية لوقف انتشار المرض، وسط ترقب المستثمرين لأول اجتماع للبنك المركزي الأمريكي، بشأن السياسات في العام الجديد والمقرر عقده في 28 و29 يناير حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.

وذكرت الوكالة، ارتفاع المعادن النفيسة الأخرى، مؤكدة على زيادة الفضة 0.4% إلى 18.16 دولار ولامست في وقت سابق أعلى مستوى لها منذ الثامن من يناير كانون الثاني وسجلت 18.32 دولار، بينما انخفض البلاديوم 1.7% إلى 2387.19 دولار للأوقية كما هبط البلاتين 0.5% إلى 996.15 دولار.