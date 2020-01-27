382 مليون دولار أرباح بستثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال ديسمبر الماضي

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أعلن البنك المركزي، زيادة أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية بنحو 382 مليون دولار مقارنة بنهاية نوفمبر الماضي عند تقييمها بالدولار، موضحا أن أرصدة الأجانب في أذون الخزانة جاءت بقيمة 15.802 مليار دولار أي بما يعادل نحو 254.3 مليار جنيه، في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 15.420 مليار دولار بما يعادل نحو 249.3 مليار جنيه في نهاية نوفمبر الماضي.

وحسبما ذكر البنك المركزي، في بيان عنه، زادت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال عام 2019 بنحو 5.1 مليار دولار بنسبة 47.6%، مقارنة بقيمتها 10.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، بينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 3.5% خلال آخر 3 اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك في عام 2019، لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

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جدير بالذكر أن مصر فقدت نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر 2018،قبل انتعاشها في 2019، حيث سجلت تلك الاستثمارات في نهاية مارس 2018 نحو 380.3 مليار جنيه أي بما يعادل نحو 21.5 مليار دولار.