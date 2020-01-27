تراجع في بنك “البركة”.. أسعار صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية

Advertisements

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا أمام الجنيه المصري، بنحو قرشا واحدا في بنك البركة، مقارنة بأسعاره مساء أمس، بينما حافظ على سعره في 9 بنوك أخرين، وزاد في سعر البيع فقط بمصرف أبو ظبي الإسلامي.

وهبط سعر الدولار، قرشا واحدا في بنك البركة ليصل إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، بينما حافظ على سعره في بنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

Advertisements

واستقر سعر العملة الخضراء عند مستواها في البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وحافظت العملة الأمريكية على سعرها قي بنك التعمير والإسكان، وبنك كريدي أجريكول لتصل إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء العملة الخضراء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه، بينما ارتفع سعر البيع قرشا واحدا إلى 15.86 جنيه.