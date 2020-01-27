زيادة 5 جنيهات للجرام.. ارتفاع أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في الغرفة التجارية في القاهرة، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، متأثرة بزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

وأضاف نجيب في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع ليصل إلى 694 جنيها أمام 689 جنيها أمس، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليصل إلى 595 جنيه، وزاد سعر الجرام عيار 24 ليبلغ 793 جنيه، وسعر الجنيه الذهب إلى 5552 جنيها.

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وكانت أسعار الذهب ارتفعت عالميا لأعلى مستوياتها في الأسبوعين الماضيين في ظل تراجع الأسهم وتزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة، ووصل سعر الأونصة في المعاملات الفورية بزيادة بلغت 0.6% ليصل إلى 1579.42 دولار للأونصة .