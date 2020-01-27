“المركزي”: تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجي

Advertisements

قال البنك المركزي، إن نصيب الفرد من الدين الخارجي تراجع لأول مرة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري وبلغ 1009.8 دولار أمام 1013 دولارا خلال الربع الأخير من عام 2018-2019، بينما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي على أساس سنوي ليصل إلى 141.9 دولار، جاء ذلك مقارنة بالربع الأول من العام المالي الماضي، بعدما بلغ متوسط نصيب الفرد فيه 867.9 دولار.

وحسبما ذكر التقرير الشهري للبنك المركزي عن شهر يناير الجاري، جاء ذلك في ظل تراجع نصيب الفرد من الدين الخارجي وسط زيادة إجمالي الدين نظرا لتغير التعداد السكاني حيث وصل إجمالي التعداد السكاني حسب بيانات البنك المركزي 108.3 مليون نسمة مقابل 107.3 مليون شخص إجمالي عدد المصريين الذي اعتمده المركزي لحساب متوسط نصيب الفرد في الربع الرابع من 2018-2019.

Advertisements

وكان “المركزي” أعلن زيادة الدين الخارجي على مصر، ليصل إلى نحو 109.4 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، ووصل الدين الخارجي بعد الزيادة السنوية بقيمة 16.2 مليار دولار بنسبة 17.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي بلغ فيخ رصيد الدين 93.1 مليار دولار.