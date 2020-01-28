تراجع في سعر صرف الدولار مع بداية التعاملات الصباحية

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تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة خلال تعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه مساء أمس، فانخفض سعر الشراء فقط في مصرف أبو ظبي الإسلامي، واستقر سعرا الشراء والبيع في 9 بنوك أخرى.

وهبط سعر الدولار قرشا واحدا في بنك البركة ليصل إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، بينما استقر سعر العملة الأمريكية عند مستواها في البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، وبنك التعمير والإسكان عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، وحافظ على سعره في بنك الأهلي المصري، وبنك مصر عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر شراء الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.76 جنيه، بينما استقر سعر البيع عند 15.85 جنيه.