تراجع أسعار الذهب وسط زيادة المخاوف من فيروس كورونا الجديد

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انخفضت أسعار الذهب العالمية عقب موجة من الارتفاع الكبير الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، وسط زيادة المخاوف من فيروس كورونا الجديد ما عزز الطلب على الأصول الآمنة.

ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1579.38 دولار للأونصة، بعد 3 أسابيع شهد فيها قفزة كبيرة، بينما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1578.10 دولار,

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ووأوضحت الوكالة، أن أسعار الذهب ارتفعت في الجلسات الأربع الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا، ما تسبب في اهتزاز الثقة في الأسواق المالية، وسط تشديدات على السفر وتمديد عطلة العام القمري الجديد.

وأكد جون شارما الخبير الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني، أن مخاوف الضغوط الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد، جاءت لصالح أسعار الذهب الذي تجاوزت مستوى 1580 دولارا للأونصة، مضيفا أنه قد يتجاوز 1600 دولار للأونصة، لكنه سوف يعود ليتراوح بين 1570و1590 دولارا.

وفي ذات السياق واصلت الأسهم الأسيوية في التراجع وسط موجة من البيع الكبيرة إثر ارتفاع عدد الوفيات إلى 106 حالة في الصين، إلى جانب سيطرة حالة الشك في القيادة الصينية بشأن احتواء الفيروس القاتل الذي انتقل لنحو 11 دولة.