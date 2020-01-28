انخفاض أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلية

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، إن تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو طفيف بما يقل عن جنيه في الجرام الواحد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وذلك عد هبوطها من أعلى مستوى في 3 أسابيع عالميا.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 693 جنيها مقابل 694 جنيها أمس، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 18 انخفض ليصل إلى 594 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 بلغ 792 جنيها، وسعر الجنيه الذهب وصل لـ 5544 جنيها.

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وكانت أسعار المعدن الأصفر تراجعت عالميا وسط موجة من المخاوف المتزايدة بسبب انتشار فيروس كورونا، ما عزز على طلب الملاذ الآمن، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1579.38 دولار للأونصة، بعد أن بلغ ذروة 3 أسابيع أمس الاثنين، بحلول الساعة 0456 بتوقيت جرينتش.