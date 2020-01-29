ارتفع قرشا واحدا.. استقرار نسبي في سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية

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شهدت أسعار الدولار الأمريكي، ارتفاعا في البنك التجاري الدولي والبنك العربي الإفريقي، خلال بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي ليصل إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، بينما حافظ على سعرهفي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك البركة، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، واستقر عند مستواه في بنك قناة السويس، وبنك الإسكندرية عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

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بينما استقر في بنك التعمير والإسكان عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، وحافظ الدولار على سعره في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.76 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.