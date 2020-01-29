“فودافون” تعتزم بيع حصتها المصرية لشركة سعودية

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية STC، استحواذها على حصة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، مقابل 2.4 مليار دولار، موضحة أن الشركتان سوف تنتهي من باقي الإجراءات لاتمام الاستحواذ خلال الأشهر القليلة المقبلة على أنا تنتهي في يونيو المقبل.

وحسبما ذكرت الشركة السعودية، في بيان عنها، قالت إنه حال تمت موافقة الطرفان على اكتمال الصفقة، سوف تتيح فودافون استخدام علامتها التجارية وكافة خدمات فودافون.

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وأكد ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، أن عملية الاستحواذ المحتملة سوف تعتمد على نتائج إجراء الفحص النافي للجهالة.

وقال نك ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة “فودافون”، إن تلك الصفقة المحتملة سوف تعزز رؤية الشركة في التواجد الجغرافي للمجموعة في منطقتين جغرافيتين هما أوروبا وإفريقيا كما أنها سوف تساهم في خفض صافي الديون المترتبة علينا وتحفيز القيمة للمساهمين.