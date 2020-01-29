وزير المالية ينفي فرض رسوم على “الدفع والتحصيل” الإلكتروني

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نفى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تحصيل أي رسوم مالية على منطومة الدفع والتحصيل الإلكترونية لأي مستحقات حكومية، مؤكدا على حرص الدولة على وصول الخدمات الحكومية بأسعارها الفعلية دون إضافة أي رسوم على المواطن، مناشدا المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفة.

وذكر معيط، في تقريره بشأن أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في أول مايو الماضي وحتى الآن، أنالوزارة تتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين عبر النافذة الإلكترونية https://collection-complains.azurewebsites.net/complaints أو البريد الإلكتروني: [email protected] أو الهاتف رقم 0235318900؛ مشددا على أن المواطن شريكا أساسيا في عملية إنجاح منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

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وقال إن تلك المنظومة الجديدة جاءت في إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، وإرساء دعائم الشفافية والنزاهة، موجها باستمرار الجهود المبذولة للإسهام الإيجابي في التحول التدريجي إلى “مصر الرقمية” التي ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، مشيرا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية تخضع للتطوير المستمر وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بحيث يتم التعامل الفوري مع أي صعاب وتذليل أي عقبات سواءً على المستوى الفني أو التقني بما يحقق أهداف الشمول المالي وفقًا لرؤية “مصر2030.

وأكد الوزير ضرورة المضي قدمًا في إزالة أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكتروني لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة في تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذي يشعر معه المواطن بما تحرزه الحكومة من تقدم ملموس في تحسين جودة الخدمات العامة.

ةشدد على ضرورة إتاحة التعامل بما يعرف QR Code أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر وسائل متنوعة للسداد، موضحا أنه يجب العمل على نشر ثقافة التعامل بالدفع والتحصيل الإلكتروني والوعي بمزاياه مع التشديد على رقابة الحصول على أي عمولات مقابل تلك العملية.