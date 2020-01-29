“المصرية للاتصالات”: نتابع صفقة الاستحواذ على “فودافون” عن كثب

Advertisements

أكدت الشركة المصرية للاتصالات، متابعة كافة الإجراءات بشأن اعتزام مجموعة فودافون العالمية بيع حصتها في شركة فودافون في مصر، جاء ذلك عقب توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية STC، بشأن بيع حصتها البالغة 55% من شركة فودافون مصر بنحو 2.4 مليار دولار.

وأوضحت المصرية للاتصالات، في بيان عنها، أنها تعمل على دراسة كافة البدائل المطروحة أمامها بشأن التعامل مع استثماراتها في شركة فوادفون مصر، والوقوف على حقوق الشركة تبعا للاتفاقية بين المساهمين، وفي ضوء الشكل النهائي لصفقة الاستحواذ المزمع، مؤكدة أنه تم عقد اجتماعا مع مجوعة فودافون العالمية أمس، على خلفية عملية بيع حصتها من أجل دراسة عملية الاستحواذ.

Advertisements

جدير بالذكر أن “المصرية للاتصالات” تمتلك 45% من أسهم شركة فودافون مصر.