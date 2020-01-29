مقابل 2.4 مليار دولار..”فودافون” تغادر السوق المصرية لصالح Stc السعودية

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قالت شركة stc السعودية، اليوم، إن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة “فودافون”، بشأن الصفقة المحتملة لاستحواذ شركة stc السعودية، على حصة شركة فودافون البالغة 55%، والتي تمتلك الشركة المصرية للاتصالات 45% من الشركة.

جاء ذلك بعدما وقع الطرفان، اتفاقية بشأن التقييم النقدي الذي بلغ قدره 2.392 مليون دولار أمريكي أي ما يقابل بالعملة السعودسة 8.970 مليون ريال سعودي، مقابل حصة فودافون العالمية.

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وحال اكتمال الصفقة، يعتزم الطرفان توقيع اتفاقية شراكة سوق تجيز للشركة السعودية استخدام العلامة التجارية لـ”فودافون”.

وأكد ناصر الناصر الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية، أن عملية الاستحواذ المحتملة سوف تعتمد على نتائج إجراء الفحص النافي للجهالة.

وقال نك ريد الرئيس التنفيذي لمجموعة “فودافون”، إن تلك الصفقة المحتملة سوف تعزز رؤية الشركة في التواجد الجغرافي للمجموعة في منطقتين جغرافيتين هما أوروبا وإفريقيا كما أنها سوف تساهم في خفض صافي الديون المترتبة علينا وتحفيز القيمة للمساهمين.