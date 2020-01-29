طارق عامر: الدولار الأمريكي انخفض 4 جنيهات

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أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الدولار الأمريكي فقد نحو 4 جنيهات أمام الجنيه المصري، بعد تحرير سعر الصرف وحتى الآن، مشيرا إلى أن الدولار انخفض من 19.75 جنيهًا إلى 15.73 جنيهًا بسبب تحسن المناح الاقتصادي في مثر وتدفق النقد الأجنبي.

وذكر عامر، خلال لقاءه مع برنامج “مساء دي.إم.سي”، أمس، أن شهر يناير الجاري شهد انخفاضا ملحوظا للدلار بعدما تراجه من 15.99 جنيهًا للشراء و16.09 جنيهًا للبيع إلى 15.73 جنيهًا للشراء و15.83 جنيهًا للبيع، بفعل الاستقرار السياسي والأمني في البلاد إلى جانب دفع الصناديق الأجنبية باستثمارات بلغت نحو 1.7 مليار دولارًا خلال أدوات الدين المحلي، وسط التوترات الأمنية المرتقبة في المنطقة خاصة مع تدخل أردوغان في ليبيا.

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وأضاف أن مصر سددت جميع المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية، مؤكدا أن منذ 4 سنوات ماضية كان مصر مدينة بـ 6.5 مليار دولار ديون لشركات البترول الأجنبية، وتم تسديدها بالكامل، ما دفعنا للبدء في التنقيب عن البترول.

ويتوقع الاقتصاديون تراجع الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.35 جنيها خلال العام المالي الجاري، بينما يتوقع آخرون انخفاض مستواه إلأى 13.5 إلى 14 جنيهًا بنهاية العام، مردودا بفغل تدفقات النقد الأجنبي.