أسعار الدولار ترتفع في بعض البنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 29/1/2020

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شهدت معظم البنوك في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020 ارتفاعاً في أسعار الدولار الأمريكي مقارنة بما كان عليه الوضع طيلة الأسابيع الماضية، والتي تراجع فيها سعر صرف الدولار في مقابل ارتفاع قيمة الجنيه المصري.

وجاء ارتفاع سعر عملة الدولار الأمريكي في 3 بنوك فقط لا غير، وهي كلاً من البنك التجاري الدولي والبنك العربي الأفريقي إضافة إلى بنك قناة السويس، فيما استقرت أسعار الدولار في بقية البنوك الأخرى في مصر.

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وإليكم الآن أسعار الدولار في معظم البنوك داخل مصر مع نهاية تعاملات الليوم الأربعاء 29/1/2020:

البنك التجاري الدولي، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

البنك العربي الأفريقي، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.75 جنيه.

البنك الأهلي المصري، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.75 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.75 جنيه.

بنك البركة، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.75 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر بيع الدولار 15.83 جنيه / سعر شراء الدولار 15.73 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.76 جنيه.

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