أسعار الدولار اليوم 30/1/2020 في البنوك المصرية

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شهدت أسعار الدولار في تعاملات اليوم الخميس 30 يناير 2020، استقرار أمام الجنيه المصري في 11 بنكا، مقارنة بأسعار تعاملات أمس الأربعاء، وسجل الدولار ببنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وكريدي أجريكول، والبركة، وقناة السويس سعر 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، كما حافظ على سعره في بنك الإسكندرية عند 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، وحافظ على سعره أيضا في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وسجل 15.76 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

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