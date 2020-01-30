قرار رسمي لإنشاء شركة البورصة المصرية للسلع

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أصدر اليوم الخميس رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي قرار بشأن منح الترخيص لإنشاء الشركة المساهمة تحت مسمى البورصة المصرية للسلع لكلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.

وقد تم نشر القرار الرسمي في الجريدة الرسمية اليوم الخميس وقد تضمن القرار أن يكون الهدف من إنشاء شركة البورصة المصرية للسلع هو العمل على إنشاء سوق تجاري يعمل على تنظيم عملية تداول السلع القابلة للتخزين تبعاً لأحكام قانون إنشاء الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات التي لها مسؤولية محددة وشركات الشخص الواحد، بما لا يتعارض مع أغراض كافة الجهات سالفة الذكر.

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