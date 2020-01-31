هبوط أسعار النفط لأدني مستوى لها منذ 3 أشهر بسبب “كورونا”

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انخفضت أسعار النفط لأكثر من اثنين في المئة أمس الخميس، لتصل لمستويات متدنية خلال 3 أشهر، مع مخاوف من آثار اقتصادية محتملة مع انتشار فيروس كورونا.

عقود خام القياس العالمي مزيج برنت، أنهت جلسة التداول بانخفاض وصل لـ 1.52 دولار، أو 2.5 بالمئة، لتصل عند التسوية 58.29 دولار للبرميل بعد أن كانت سجلت في وقت سابق من الجلسة 57.71 دولار، والذي يعد أدنى مستوى لها منذ 8 أكتوبر الماضي.

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عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تراجعت أيضا 1.19 دولار، أو 2.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 52.14 دولار للبرميل بعد أن كانت وصلت أثناء الجلسة إلى 51.66 دولار لتصل لأضعف مستوى لها منذ 10 أكتوبر الماضي.

في الأيام القليلة الماضية استقرت أسعار النفط عند أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر بينما يحاول المستثمرون تقييم الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على الطلب على النفط الخام ومشتقاته، وقالت مصادر بشركة “أوبك”، إن السعودية تفكر في تقديم موعد الاجتماع المقبل، والذي كان من المقرر عقده في مارس ليكون في فبراير المقبل.