“الإحصاء”: انخفاض في عجز الميزان التجاري

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أوضح الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، أن العجر التجاري انخفضل ليصل لـ25.3% على أساس سنوي إلى 2.97 مليار دولار في شهر نوفمبر من العام الماضي، وقال الجهاز إن الصادرات انخفضت بنسبة 0.8 بالمئة، ووصلت إلى 2.37 مليار دولار في شهر نوفمبر، كما تراجعت قيمة الواردات بنسبة 16.1% إلى 5.34 مليار دولار.

وأعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له، أن واردات المنتجات البترولية تراجعت 20.8% والمواد الأولية من الحديد والصلب تراحعت بنسبة 45.2%، كما تراجع فول الصويا 148% والذرة 43.8% والقمح 5%.

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