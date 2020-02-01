تعرف على رسوم فتح حساب التوفير في 10 بنوك داخل مصر

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يبحث المواطنون بصفة دائمة عن كافة التفاصيل المتعلقة برسوم فتح حسابات التوفير في معظم البنوك داخل مصر، وبالتالي سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة رسوم فتح حساب التوفير في 10 بنوك داخل مصر.

ويُعتبر حساب التوفير بمثابة الوجهة الرئيسية لمعظم العملاء الجدد في أي بنك من البنوك في مصر، نظراً لأن رسوم فتح الحساب لا تُعد كبيرة مع اختلافها من بنك لآخر، إضافة إلى نسبة الفائدة والعائد الذي يحصل عليه صاحب الحساب بناءً على المبلغ المتواجد في الرصيد.

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وإليكم الآن رسوم فتح حساب التوفير في 10 بنوك داخل مصر:

البنك الأهلي المصري، تصل قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 1000 جنيه، أما إجمالي المصاريف الإدارية تصل إلى 250 جنيه بصفة سنوية، حيث تنقسم هذه المصاريف إلى مصاريف فتح حساب ومصاريف إصدار كارت الدبت، إضافة إلى دورية كشف الحساب وأيضاً مصاريف تحديد كارت الدبت. بنك مصر، تصل قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 1500 جنيه، أما إجمالي المصاريف الإدارية تصل إلى 250 جنيه بصفة سنوية. بنك القاهرة، تصل قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 1000 جنيه، أما إجمالي المصاريف الإدارية تصل إلى 230 جنيه بصفة سنوية. البنك التجاري الدولي، تصل قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 20 ألف جنيه، أما إجمالي المصاريف الإدارية تصل إلى 100 جنيه بصفة سنوية. بنك HSBC، تصل قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 10 آلاف جنيه، أما إجمالي المصاريف الإدارية تصل إلى 120 جنيه بصفة سنوية. البنك العربي الأفريقي الدولي، تصل قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 5 آلاف جنيه، أما إجمالي المصاريف الإدارية تصل إلى 192 جنيه بصفة سنوية. بنك الإسكندرية، تصل قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 1000 جنيه، أما إجمالي المصاريف الإدارية تصل إلى 100 جنيه بصفة سنوية. بنك الإمارات دبي الوطني، تصل قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 1000 جنيه، أما إجمالي المصاريف الإدارية تتراوح ما بين 100 إلى 130 جنيه. بنك أبوظبي الوطني، تصل قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 10 آلاف جنيه، أما إجمالي المصاريف الإدارية تصل إلى 125 جنيه. بنك كريدي أجريكول، تصل قيمة الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 3 آلاف جنيه.

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