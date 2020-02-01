ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي .. تعرف على أسعار الذهب اليوم السبت 1/2/2020

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عرف السوق المحلي اليوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 ارتفاعاً جديد في أسعار الذهب، وهو نفس الوضع الذي كانت عليه الأسعار في يوم أمس الجمعة بسبب خوف المستثمرين من النمو الاقتصادي بعد انتشار فيروس كورونا.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت يوم أمس الجمعة أعلى مكاسب على الإطلاق في ظرف آخر 5 شهور ماضية، إلا أن الوضع لم يستقر اليوم بل زادت أسعار الذهب مرة أخرى بعكس ما توقعه العديد من الخبراء.

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وشهدت المعاملات الفورية للذهب صعوداً بنسبة 7% أي 1584.77 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية للذهب بنسبة 1% أي 1587.90 دولار للأوقية.

وإليكم الآن أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت 1/2/2020:

ذهب عيار 21، وصل سعره إلى 697 جنيه مقابل 694 يوم أمس الجمعة.

ذهب عيار 18، وصل سعره إلى 597.4 جنيه.

ذهب عيار 24، وصل سعره إلى 796.5 جنيه.

الجنيه الذهب، وصل سعره إلى 5576 جنيه.

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