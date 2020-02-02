“الإسكان” توضح موعد طرح الإعلان الـ13 وأماكن الشقق وشروط الحصول عليها

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أكد المهندس صلاح حسن نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن الوزارة تعمل حاليا على الإعداد النهائي لطرح الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، والمقرر أن يشمل محافظات الصعيد (سوهاج – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – طيبة الجديدة)، ومحافظات البحر الأحمر ومطروح وشمال سيناء.

وأضاف حسن، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر أن يكون طرح الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الشقق يتم تسليمها كاملة التشطيبات وجاهزة للسكن، بمساحة 90 مترًا، عبارة عن 3 غرف صالة وحمام ومطبخ، موضحا أنه يجب للحصول على الشقة أن يكون متوسط عمر المتقدم من 21 عاما و50 عاما، وألا يكون قد استفاد بأي من شقق الإسكان أو الأراضي من قبل، إلى جانب الشروط العادية للوزارة دون تعديل.

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وأكد أن أهم الشروط هي المتعقلة بالدخل للفرد أو الأسرة، حيث يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن 4200 جنيه للأعزب، ودخل الأسرة لا يزيد عن 5700 جنيه، والحد الأدنى للدخل الشهري 1300 جنيه، ويكون مقيما بالمحافظة التي تقدم لها أو المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أنه يتم تحديد سعر الشقة في الإعلان الجديدة والعدد النهائي للوحدات التي ستتطرح للحجز.

وكانت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، قالت إن الإعلان الـ13 من الممكن أن يشهد طرح وحدات في مدن القاهرة الكبرى، موضحة أنه يتم بحث كل الفرص المتاحة لتوفير أكبر قدر من الشقق وفي الأماكن الأكثر طلبًا، لافتة إلى أن الوحدات ستكون في أكتوبر والعبور بشكل أولي، كما أنها لن تتوافر في القاهرة الجديدة والشروق.