البنك الأهلي يطلق “معاش بكره”..تعرف على شروطه

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أعلن البنك الأهلي، عن اعتماده معاش بكره بالتعاون مع شركة مصر للتأمينات الحياة، على أن تطلق وثيقة المعاش التابعة لوزارة قطاع الأعمال بشكل حصري تبعا للبنك.

وأضاف الأهلي، في بيان عنه، أن الوثيقة ستبدا من سن 18 سنة وحتى 59 عاما، وبحد أدنى لعمر الوثيقة 5 سنوات، موضحة أن المعاش يصرف على دفعة واحدة وداو شهرسا لمدة 10 أو 15 عاما، كما يمكن أن يصرف المعاش في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو55 أو 60 أو 65 عامًا) أو في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي قبل بلوغه سن الاستحقاق.

وأوضحت ان المعاش سوف يطرح عبر 14 فرعًا للبنك الأهلي كمرحلة أولى ثم 50 فرعًا كمرحلة ثانية في نهاية يونيو المقبل، وستكون متاحة من خلال تطبيق المحفظة الذكية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لقسط التأمين هو 500 جنيه، والحد الأقصى 60 ألف جنيه لكل وثيقة خلال العام.

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وأكد البنك أن المعاش يتم احتساب مبلغ التعاقد أو الدفعات المضمونة وفقا لعمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد في الوثيقة، كما

يجوز للعميل الحصول على 4 وثائق بحد أقصى وثيقة لكل سن استحقاق 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة، مشيرا إلى أنه لا يشترط إجراء كشف طبي لوثية “معاش بكره” لكافة الأعمال ومبالغ التأمين، ويتم استلام الوثيقة خلال دقائق من فروع البنك الأهلي المصري.