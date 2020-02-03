“الغرف السياحية”: أسعار العمرة تتراوح بين 25 و30 ألف

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قال باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن 260 ألف مصري أدوا مناسك العمرة خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن سعر العمرة الاقتصادية تتراوح بين 25 وحتى 30 ألف جنيه مدة (الشهر الكامل)، مؤكدا أن الأسعار مناسبة مع محدودي الدخل.

وأضاف السيسي، في تصريحات صحفية، أن العمرة لمدة شهر كامل عن طريق البر أو البحر، وتشمل الفطار والسحور والانتقالات الداخلية في مكة والمدينة بجانب الإقامة في فنادق متميزة في الأراضي المقدسة.

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وأوضح أنه بخصوص خطة العمل للموسم الحالي سنعمل على إرسال الأفواج على مرحلتين في إطار الحرص على عدم التكدس والازدحام، حيث يشمل الموسم الأول رحلات منذ بداية الموسم وحتى رحلات شهر شعبان بحد أقصى للعودة 10، بينما يشمل الموسم الثاني رحلات بدء من السفر أول رمضان وحتى العودة منتصف شوال، ولا يجوز ترحيل عودة رحلات الموسم الأول للعودة بعد 10 رمضان، على أن يتم متابعة الرحلات وعودة المعتمرين بالمنافذ ومطابقتها مع توقيتات الرحلات المسجلة من خلال البوابة للتأكد من الإلتزام بالمواعيد المقرره طبقا لما قدمته الشركه عند الحصول علي الموافقات اللازمة لإستصدار الباركود، وفي حال المخالفة يعد ذلك اختراقاً لأنظمة العمل يوجب الجزاء طبقاً للقانون رقم 38 لسنة 1977.