استقرار سعر الدولار خلال التعاملات الصباحية

Advertisements

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية في البنوك اليوم، حيث بلغ سعره في البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع، بينما استقر سعره في بنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول عند 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك قناة السويس، وبنك التعمير والإسكان، وبنك البركة عند 15.76 جنيه للشراء، و15.86 جنيه للبيع، وحافظ على سعره مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

Advertisements