انخفاض أسعار الذهب 3 جنيهات لكل جرام في السوق المحلية

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قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب تراجعت في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، بنحو 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس، موضحا أن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم لـ695 جنيها مقابل 698 جنيها أمس.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 595 جنيها، وعيار 24 ليصل إلى 794 جنيها، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 5560 جنيها.

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وحسبما ذكرت بيانات وكالة بلومبرج، أن أسعار الذهب العالمية انخفضت خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاض بنحو 9.3 دولارات بنسبة 0.59% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1,579 دولارا للأوقية في الساعة الواحدة و12 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.