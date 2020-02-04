الصندوق السيادي يؤكد طرح شركات تابعة للجيش بنسبة 100% أمام القطاع الخاص

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أكد أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أن الصندوق سوف يقوم بالإشراف على الدراسات الاستثمارية، من أجل تحديد آلية الاستغلال الاستثماري التي تم الاتفاق عليها مسبقاً مع جهاز مشروعات الخدمات الوطنية والمتوقع أن يصل نسبة الاستثمار بها إلى 100% من القطاع الخاص.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد شهد يوم أمس الإثنين على مراسم توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين الصندوق السيادي وبين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من أجل الاستعانة بخبرات بعض الكوادر في الصندوق السيادي.

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وتأتي هذه الاتفاقية من أجل جذب الاستثمار من القطاع الخاص وتوسيع قاعدتها سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي بناءً على تعليمات رئيس جمهورية مصر العربية.

وشهدت عملية توقيع الاتفاقية حضور كلاً من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، إضافة إلى وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيضاً اللواء نادر زكي مدير الإدارة المالية في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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