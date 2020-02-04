تعرف على أسعار الدولار في البنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4/2/2020

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شهدت أسعار الدولار الأمريكي مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء استقراراً في جميع البنوك داخل مصر، وهو نفس الوضع الذي كان متواجداً في كافة البنوك خلال تعاملات يوم أمس الإثنين.

وبناءً على ذلك، سوف نستعرض لكم في هذا المقال أسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، علماً بأن الصراع بين عملة الدولار الأمريكي لا يزال مستمراً مع عملة الجنيه المصري التي عرفت نهوضاً غير مسبوق منذ مطلع العام الحالي 2020.

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وإليكم الآن أسعار الدولار الأمريكي في البنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 4/2/2020:

البنك الأهلي المصري، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.75 جنيه.

بنك مصر، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.75 جنيه.

بنك القاهرة، سعر بيع الدولار 15.85 جنيه / سعر شراء الدولار 15.75 جنيه.

البنك التجاري الدولي، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

البنك العربي الأفريقي، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

بنك الإسكندرية، سعر بيع الدولار 15.84 جنيه / سعر شراء الدولار 15.74 جنيه.

بنك قناة السويس، سعر بيع الدولار 15.86 جنيه / سعر شراء الدولار 15.76 جنيه.

بنك التعمير والإسكان، سعر بيع الدولار 15.86 جنيه / سعر شراء الدولار 15.76 جنيه.

بنك البركة، سعر بيع الدولار 15.86 جنيه / سعر شراء الدولار 15.76 جنيه.

بنك كريدي أجريكول، سعر بيع الدولار 15.86 جنيه / سعر شراء الدولار 15.76 جنيه.

بنك أبوظبي الإسلامي، سعر بيع الدولار 15.86 جنيه / سعر شراء الدولار 15.77 جنيه.

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