فيروس كورونا يؤدي لاستقرار أسعار الذهب العالمية مع ارتفاع الدولار

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استقرت خلال تعاملات اليوم أسعار الذهب العالمية في ظل ارتفاع سعر الدولار الأمريكي بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل سريع في الصين مما أثر على مؤشرات الأداء الاقتصادي.

أسعار الذهب العالمية تستقر مع ارتفاع الدولار

شهدت أسعار الذهب بالمعاملات الفورية حالة من الاستقرار عند مستوى 1575.37 دولار للأونصة مع حلول الساعة 05:34 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل الذهب أعلى مستوى منذ الـ 8 من شهر يناير السابق لعام 2020 عند مستوى 1591.46 دولار خلال الجلسة السابقة.

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كما هبطت أسعار الذهب في التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية تصل إلى 0.2% إلى مستوى 1579.70 دولار.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن هونج كونج قد سجلت أو حالة وفاة فيها بفيروس كورونا المستجد اليوم الثلاثاء، وهي بتلك ثاني حالة وفاة خارج الدولة الصينية بعد تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أسفر عن وفاة 425 مصاباً بالفيروس المستجد، وقد سمحت بكين إلى خبراء بالصحة من الولايات المتحدة الأمريكية بدخول البلاد من أجل تقديم المساعدة لمكافحة الفيروس المستجد السريع الانتشار الذي يشبه مرض الأنفلونزا.

ويضغط الدولار على المعدن الأصفر، حيث حافظ الدولار على قوته أمام سلة من العملات الرئيسية الستة بعد مكاسب بنسبة 0.4% خلال الجلسة السابقة.

أقرا المزيد أسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2020 في مصر