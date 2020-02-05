خبير اقتصادي يتوقع انخفاض سعر الدولار لـ15.20 جنيه

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قال الخبير الاقتصادي محمد نجم، إن انخفاض معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة لـ7% انعكس بالإيجاب على أسعار السلع واللحوم، حيث انخفضت بنسب تراوحت بين 15 و25%.

وأضاف نجم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، على “دي إم سي”، أن زيادة المعروض من الدولار ساهم في انخفاض سعره أمام الجنيه، مؤكدا أن هناك توقعات بوصول سعر الدولار لـ15.20 جنيه نهاية 2020، عند استقرار حالة الاقتصاد.

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وأوضح الخبير الاقتصادي أن الفترة الأخيرة شهدت نموًا كبيرًا في الاستثمارات الأجنبية والسياحة، وموارد قناة السويس، والصادرات، وتدفقات النقد الأجنبي في أدوات الدين الحكومية.