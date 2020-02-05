الدولار يتراجع أمام الجنيه في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم

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شهد سعر صرف الدولار، اليوم الأربعاء، انخفاضًا أمام الجنيه في عددٍ من البنوك العاملة في السوق المحلية.

وسجل سعر الدولار انخفاضا في بنوك “العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والأهلي الكويتي” وبلغ سعره نحو 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع، مقابل 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، أمس.

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كما انخفض سعر صرف العملة الخضراء في البنك الأهلي لـ15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، مقابل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، أمس، وانخفض في بنوك “كريدي أجريكول، وعودة، والشركة المصرفية العربية، وSAIB” لـ15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع، مقابل 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، أمس.

يشار إلى أن الدولار الأمريكي خسر نحو خمسة وعشرين قرشًا أمام الجنيه، خلال تعاملات شهر يناير، حيث انخفض من 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع، إلى 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع في نهاية تعاملات الشهر.