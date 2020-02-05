إجراءات جديدة لـ”المالية” لتحصيل إيرادات الدولة

Advertisements

أعلن رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية عماد عواد، اليوم، أن وزارة المالية اتخذت إجراءات جديدة، لحصر وتحصيل إيرادات الدولة، لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة واستغلالها، وإدارة المال العام.

وأكد عواد، في بيان اليوم، تعميم “سجلات حصر” خارج إدارة الحسابات بالجهات الإدارية، وذلك من أجل تسجيل المبالغ المالية المتأخر تحصيلها من أموال الأطيان، وعوائد أملاك، ورسوم سيارات وإيجارات وأقساط مبيعات الأراضي، وذلك تنفيذًا لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات.

Advertisements

وأوضح أنه يجب على الجهات الإدارية ترحيل الإيرادات التي لم تحصل في “سجلات الحصر”، وإخطار إدارة الحسابات في موعد منتصف يوليو من كل عام، ويكون ذلك في نهاية السنة المالية، مشيرا إلى أن إدارة الحسابات ستتولى التسوية؛ لإثبات باقي المتحصلات المتأخرة من السنة المنتهية.