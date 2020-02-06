تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال التعاملات الصباحية

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انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الصباحية في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس، فيما استقر في 8 بنوك أخرى.

وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعا 3 قروش في بنك القاهرة عند 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

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وتراجع الدولار قرشا واحدا في بنك العربي الأفريقي إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، بينما هبط قرشين في بنك قناة السويس ليصل إلى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على سعره في البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك كريدي أجريكول، وبنك التعمير والإسكان، وبنك البركة مستقرا عند 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي عند 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع، وحافظ على سعره بنك الإسكندرية محققا 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.77 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.