تراجع أسعار الذهب عالميا بسبب “كورونا”

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شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعا وسط الترقب الحذر من تفشي فيروس كورونا في العالم في ظل ارتفاع أعداد الوفيات التي تجاوزت 500 شخصا في الصين فقط، بينما عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية الإقبال على المخاطرة والدولار.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، تراجع الذهب خلال التعاملات الفورية 0.2% ليصل إلى 1553.12 دولار للأونصة بحلول الساعة 0425 بتوقيت جرينتش، بينما تراجعت الأسعار بفعل إجراءات تحفيز صينية الأسبوع الجاري، بعد أن بلغت أدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين عند 1546.90 دولار أمس الأربعاء، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% محققة 1556.80 دولار.

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وأوضح مايكل مكارثي كبير محللي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، أن الارتفاع الكبير في الشهية للمخاطرة يرجع إلى التفاؤل المتعلق بالإجراءات الصينية لمحاربة الفيروس القاتل واتخذتها السلطات الصينية للتعامل مع تفشي المرض دعما لاقتصادها، مضيفا أن البيانات الإيجابية من الولايات المتحدة مثل ارتفاع في يناير الماضي بأجور العاملين بالقطاع الخاص وأنشطة قطاع الخدمات أيضا تضغط على الذهب.

وكانت الأسهم الآسيوية ربحت بفضل البيانات المشجعة من الولايات المتحدة، بينما استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين والذي بلغه في الجلسة السابقة، مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.