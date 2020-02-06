رغم تراجعه عالميا.. ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية

Advertisements

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرف التجارية في القاهرة، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال نهاية تعاملات الأسبوع بعد تراجع في الأسعار على مدار الأيام الثلاث الماضية.

وأضاف نجيب، في تصريحات صحفية، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع خلال تعاملات اليوم إلى 685 جنيها مقابل 683 جنيها أمس، بينما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 587 جنيها وبلغ سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 783 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5480 جنيها.

Advertisements

وكانت وكالة بلومبرج، أكدت تراجع أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاض بنحو 8.2 دولارات بنسبة 0.53% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1.562 دولارا للأونصة.