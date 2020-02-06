بعد تخفيض “الأهلي” الفائدة.. تعرف على شروط القرض الشخصي

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أعلن البنك الأهلي المصري، تخفيض أسعار الفائدة 1% على القروض والمرابحة الشخصي، جاء ذلك بعد زيادة مدة سداد القرض الشخصي لـ 12 عاما، لشريحة عملاء الموظفين بضمان تحويل الراتب أو القسط، وذلك لفترة محدودة 3 أشهر تنتهي في الخامس من مايو المقبل.

ويمنح البنك الأهلي المصري، القروض الشخصية بناء على عدد من الشروط، وأهمها أن تتراوح نسبة الفائدة بين 15.75 و 18.5%، فيما تصل قيمة القرض إلى 1.5 مليون جنيه حد أقصى، ويرتفع إلى 2 مليون جنيه في حالة التعهد بتحويل مكافأة نهاية الخدمة، ويصل الحد الأقصى لفترة سداد القرض إلى 12 سنة.

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ويقدم “الأهلي” إعفاء على المصاريف الإدارية وحتى منتصف مارس المقبل، على أن يتراوح سن العميل بين 21 و60 عامًا كحد أقصى، ويصل إلى 65 عاما في بعض الوظائف، ويصل الحد الأدنى للراتب الشهري ألف جنيه.