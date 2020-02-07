تراجع جديد في سعر الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا

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شهد سعر صرف الدولار تراجعا أمام الجنيه المصري، في نهاية تعاملات أمس، مقارنة بمستواه يوم الأربعاء، في أحد عشر بنكًا.

بلغت قيمة انحفاض العملة الخضراء قرشًا واحدًا في بنوك “مصر، والأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي”، ووصل سعر صرف العملة في بنكي مصر والأهلي المصري نحو 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، وبلغ في البنك التجاري الدولي نحو 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

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وفي بنك القاهرة هبط الدولار 3 قروش وبلغ سعر صرف العملة 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع، كما انخفض قرشًا في بنكي “الإسكندرية، والعربي الأفريقي” وسجل سعر الصرف 15.72 جنيه للشراء و15.82 جنيه للبيع.

كما انخفض العملة الأمريكية قرشا في بنك البركة وبلغ سعر الصرف 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع، فيما شهدت هبوطا بلغ قرشين في بنوك “التعمير والإسكان، وكريدي أجريكول، وقناة السويس” وسجل سعر الصرف نحو 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، شهد سعر صرف الدولار انخفاضا بلغ 3 قروش وسجل سعر الصرف نحو 15.74 جنيه، و15.84 جنيه للشراء.