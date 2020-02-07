“المركزي”: ارتفاع الاحتياطي النقدي الدولي إلى نحو 45 مليار دولار

Advertisements

قال البنك المركزي المصري، إن صافي احتياطي النقد المصري دوليا بلغ نحو 45.456 مليار دولار مع نهاية يناير 2020، مرتفعا بنحو 37 مليون دولار عن مستواه بنهاية ديسمبر 2019 والذي بلغ نحو 45.419 مليار دولار، ويعتبر ذلك المستوى هو الأعلى في تاريخ مصر حيث أنه يغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.

وجاء الاحتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي مستويات غير مسبوقة خلال عام 2019 ، حيث قفزت بنحو 3 مليارات دولار، لتصل إلى 45.419 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.61 مليار دولار فى يناير 2019.